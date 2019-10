Spaccia droga ai giovanissimi, pusher in manette

Stava lì, seduto su un muretto. Intorno, un viavai di giovani che andavano e venivano, fermandosi solo pochi istanti. E' bastato questo a insospettire i carabinieri, che hanno deciso di controllarlo. Ci avevano visto giusto. M.A.K., gambiano di 37 anni, stava spacciando. Quando lo hanno fermato, i militari hanno trovato una busta che lui aveva appena gettato a terra con dentro 26 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 40 grammi, e un centinaio di euro.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per specifici precedenti e poiché colpito dal divieto di dimora nel Comune di Spinea proprio per motivi di spaccio, è stato bloccato nella zona di via Ca' Marcello a Mestre, a due passi dalla stazione ferroviaria. Per lui è scattato l'arresto.