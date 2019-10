Cocaina, hashish, ecstasy: in garage un mercato della droga e una pistola, arrestato

Al momento del controllo si è mostrato sorpreso. Non aveva idea che qualcuno, o meglio, la polizia, lo stesse seguendo da un po'. Aveva appena venduto due dosi di droga e questo è stato sufficiente per una perquisizione. Quando, martedì sera, N.C., 35enne albanese, è stato fermato dagli agenti della squadra mobile era in compagnia di tre amici a Mestre.

La polizia ha deciso di perquisire l'appartamento in cui vive, scoprendo che all'interno c'era un vero e proprio mercato della droga. Ecstasy, hashish, cocaina, oltre a una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento. Il tutto è stato sequestrato, mentre il 35enne è stato arrestato e accompagnato in carcere. Sono in corso indagini per comprendere il giro d'affari del pusher, che probabilmente riforniva sia i suoi clienti che altri spacciatori.