Il loro appartamento era diventato il "super" della droga: sequestrata eroina pura

Il viavai era quantomeno sospetto e per questo motivo ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato di Mestre che, in collaborazione con personale della polfer di Venezia, hanno arrestato un cittadino tunisino, B.N., 25enne, per traffico di stupefacenti e denunciato a piede libero per lo stesso reato la convivente, una 19enne italiana. In pratica il loro appartamento di via Filiasi era diventato una sorta di supermercato della droga: i residenti del condominio hanno iniziato a insospettirsi per le frequenti visite a domicilio della coppia e hanno informato gli agenti della polfer e del commissariato di via Ca' Rossa. Dopodiché sono scattati appostamenti e accertamenti.

Sequestrati 130 grammi di eroina pura

Il blitz giovedì: gli agenti hanno fatto irruzione nell'appartamento e hanno sequestrato 130 grammi di eroina pura, pronta a essere tagliata e smerciata. Oltre a bilancini di precisione, materiale adatto per il taglio e il confezionamento e a 1.300 euro in contanti. Il sequestro fa il paio con l'arresto di alcuni giorni fa in un albergo di un cittadino romeno sorpreso in possesso di 42 chili di eroina pura. Una quantità enorme. Le due operazioni sono collegate? Le indagini della squadra mobile sono comunque in corso. Il 25enne tunisino, che ha precedenti specifici, al termine degli accertamenti è finito in manette e venerdì mattina è stato sottoposto a direttissima. La compagna è stata denunciata a piede libero, sempre per traffico di stupefacenti.

Altri 2 arresti

Sempre giovedì gli agenti del commissariato di Mestre hanno arrestato anche due pregiudicati italiani in esecuzione di mandati emessi dall'autorità giudiziaria. F.M., 38enne, dovrà scontare una pena detentiva fino a luglio per evasione e falsità di certificazioni, A.L., ladro seriale, dovrà invece restare in carcere fino a luglio 2019 per ripetute razzie in appartamento.