Si stringono le maglie dei controlli in stazione: pusher afgano con 200 grammi di "maria"

Con l'avvento del periodo natalizio le maglie dei controlli si stringono ulteriormente in corrispondenza delle stazioni ferroviarie. Nel corso di tutta la settimana la polizia ferroviaria ha potenziato i servizi di prevenzione dei reati negli scali di Santa Lucia e Mestre, impiegando anche personale in borghese e unità cinofile antidroga e antiesplosivo. I risultati non si sono fatti attendere: nella tarda mattinata di giovedì un uomo è entrato di gran carriera nella stazione di Mestre, ma una volta che si è accorto delle unità cinofile ha fatto dietrofront e si è nascosto dietro una colonna situata al binario 1.

Il controllo e l'arresto

Una manovra che non è passata inosservata agli agenti, che l'hanno avvicinato assieme al cane e hanno avuto la certezza che nascondesse stupefacente. Il sospetto, M.N., mediorentale esidente in Italia, è stato portato negli uffici della polfer e perquisito: con sé aveva 8 involucri contenenti 199 grammi di marijuana. Abbastanza per far scattare le manette: il 33enne è stato sottoposto a direttissima venerdì mattina, al termine della quale è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, e una multa di 2.400 euro.