Incontra i clienti nell'androne delle scale del palazzo, pusher in manette

Da qualche giorno le pattuglie avevano notato un viavai di uomini di colore che incontravano dei giovani nell'androne delle scale di un palazzo in Corso del Popolo a Mestre. Lunedì hanno deciso di appostarsi e hanno notato un ragazzo che, dopo aver effettuato una telefonata, veniva raggiunto da un inquilino che gli consegnava un involucro in cambio di denaro. Da lì hanno deciso di intervenire e i loro sospetti hanno trovato riscontro. Quell'uomo, un 31enne gambiano che abita in un appartamento al settimo piano, era uno spacciatore.

Gli agenti della polizia municipale hanno perquisito la sua casa, trovando un etto di marijuana e alcune dosi di cocaina e hanno fermato anche il cliente, un 23enne mestrino che si è scoperto che acquistava abitualmente dal pusher (aveva già comprato altre 40 volte). Il giovane è stato segnalato alla prefettura come assuntore, mentre il gambiano è stato arrestato. Martedì mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma e il divieto di uscire nelle ore notturne in attesa del processo.