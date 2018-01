Occupazioni abusive, sopralluogo del Comune: intervengono le forze dell'ordine

La situazione ha reso necessario anche l'intervento della polizia locale, per evitare che lo scenario degenerasse. Sopralluogo dell'assessore alla Sicurezza di Venezia, Giorgio D'Este, e dei tecnici Ater, all'interno della Vela 1 di via dello Squero, il grande edificio situato in via dello Squero nel quartiere Altobello di Mestre.

Occupazioni continue

Nel mirino è finito un appartamento occupato da una donna con una bambina piccola: un'occupazione dettata con ogni probabilità dalla necessità di trovare un tetto sopra la testa, ma certo in zona non è l'unico episodio del genere, dettato magari da situazioni criminogene. "Abbiamo inviato la documentazione sull'intervento a chi di dovere", ha spiegato l'assessore.

Possibile sgombero

E' possibile dunque che nelle prossime settimane possa scattare lo sgombero, anche se con la presenza di un minore il giudice giustamente dovrà usare tutte le cautele del caso. Le denunce di comitati cittadini e di residenti in ogni caso continuano: le "Vele" si stanno rivelando un possibile riferimento per chi non solo intende occupare illegalmente un alloggio, ma anche per chi, specie nella zona dei garage, cerca luoghi lontani da occhi indiscreti per sviluppare i propri traffici illegali.