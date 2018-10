Ponti e viadotti, giunti sorvegliati speciali in terraferma: il Comune stanzia 400 mila euro

Giunti di ponti e cavalcavia della terraferma veneziana sorvegliati speciali. L'amministrazione ha deliberato a favore dello stanziamento di 400 mila euro per interventi diffusi di messa in sicurezza. Sei i manufatti interessati: la rampa Rizzardi, il cavalcavia Da Verrazzano, il cavalcaferrovia via Miranese, la rampa corso del Popolo, la copertura del fiume Marzenego in via Pio X e il cavalcavia degli Arzeroni.

Danni e sicurezza

«La sicurezza delle infrastrutture della nostra città e di tutti coloro che se ne servono è una delle priorità - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto -. Dopo lo stanziamento da parte della giunta dello scorso mese di settembre di 6 milioni di euro per il consolidamento, la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico del cavalcavia superiore di Marghera, adesso sono stati destinati ulteriori 400 mila euro per innalzare il livello di sicurezza delle piattaforme stradali lungo le direttrici principali della terraferma, andando così a preservare gli impalcati da possibili danni derivanti da vibrazioni, per il disillineamento dei giunti dalla loro sede».

Dettagli dei lavori

Gli interventi si concentreranno sulla parte più ammalorata del viadotto che comprende la sommità dell’impalcato. Secondo le relazioni dei tecnici, i giunti da sostituire sarebbero particolarmente degradati e in alcuni casi completamente inesistenti a causa del traffico sostenuto cui sono assoggettati. Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione dei lavori, quest'ultime si ipotizzano per l'estate prossima andando a individuare, di volta in volta, il periodo migliore per limitare al minimo indispensabile le chiusure totali di alcune strade