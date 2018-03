Mestre Mestre Centro / Via San Damiano, 7

Sgombero alla palazzina ex Telecom: era diventata base logistica di una banda di ladri

Il blitz della polizia locale è scattato nel primo pomeriggio di martedì. In via San Damiano agenti e operatori Veritas hanno ripulito tutto. Refurtiva per 20mila euro e arnesi da scasso