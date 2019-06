Sgomberato uno stabile abbandonato lungo la Romea: una denuncia

Sono terminate ieri le operazioni di sgombero e messa in sicurezza di un edificio abbandonato lungo la strada statale Romea, vicino all'area commerciale "Panorama". Le attività, condotte da operatori del servizio sicurezza urbana della polizia locale di Venezia, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana "Oculus", sono state effettuate in esecuzione di un'ordinanza sindacale. Lo stabile era infatti stato occupato da soggetti problematici per la sicurezza urbana.

Sul posto è stato individuato un uomo di nazionalità romena che, dopo essere stato denunciato per invasione di edificio, è stato alloontanato definitivamente. Sono stati inoltre trovati numerosi altri giacigli occupati da persone provenienti dall'Est Europa, non presenti nel momento dello sgombero. L'edificio è stato quindi svuotato di tutto il materiale presente con l'aiuto di uomini e mezzi messi a disposizione dalla società Veritas, che hanno anche provveduto alla messa in sicurezza dell'area ripristinando i varchi presenti nell'immobile.