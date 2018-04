Nuovo servizio delle "Iene" sul medico di Mestre, altre testimonianze: "Ipnosi e abusi"

Continua a tenere banco la vicenda di Muhammad Abdulstar, il medico di famiglia con studio in via Milano a Mestre (la cui convenzione è stata sospesa dall'Ulss 3 "Serenissima") accusato dalla trasmissione televisiva "Le Iene" di presunti abusi su pazienti. O meglio, l'inviata del programma di Italia 1, Nina, in un servizio in onda domenica sera, si è limitata a raccogliere le testimonianze da parte di donne che si sono fatte avanti dopo che la vicenda è diventata pubblica. Le accuse arrivano direttamente dai loro racconti, da cui sembra emergere di volta in volta un copione simile: una possibile perdita di coscienza (a causa forse di una procedura di ipnosi), una filastrocca cadenzata e ritmata recitata dal medico e l'incapacità da parte delle donne di prendere l'iniziativa e bloccare la visita.

Il servizio delle Iene andato in onda l'8 aprile

Le nuove testimonianze

"Ho visto il servizio lunedì mattina, ma allo stato non ci sono novità", dichiara l'avvocato difensore di Abdulstar, Dirk Campajola. Il cellulare del professionista appariva invece spento o comunque non è raggiungibile. La sua linea è chiara: lui con la paziente che per prima ha lanciato le accuse di molestie aveva una relazione. Quindi il rapporto che ci sarebbe stato sarebbe stato consenziente. Sulla vicenda dal medico è stata presentata querela in procura per diffamazione, al contempo la presunta vittima di abusi ha depositato una denuncia ai carabinieri sull'accaduto. Ora le nuove testimonianze, su cui potrebbe concentrarsi di nuovo l'attenzione dell'Ordine dei medici e (nel caso lo riterrà opportuno) anche della procura.