Controlli: sequestrate sette auto senza assicurazione in via Triestina

Sette auto sequestrate e settemila euro di sanzioni perchè non erano assicurate. nei giorni scorsi la polizia locale ha messo in campo sei radiomobili che, con il supporto dei cani antidroga, hanno compiuto una serie di controlli a Favaro Veneto, lungo via Triestina. Accertamenti sono anche in corso anche per verificare l'esatta corrispondenza tra telai e targhe di riconoscimento, visto che i residenti della zona, da cui erano partite le segnalazioni, hanno più volte visto alcune persone armeggiare con le targhe.

Nei prossimi giorni, dopo aver avviato l'iter di rimozione come rifiuto speciale, verrà recuperata un’autovettura incendiata e in stato di abbandono da diverso tempo. «I residenti – fa sapere in una nota il comando della Polizia locale - hanno plaudito all'operazione di riordino e controllo dell'area e hanno subito iniziato una serie di attività di asporto dei rifiuti e riassetto del verde e delle strade interne, che prima era di fatto impedito dalla sosta selvaggia dei veicoli».