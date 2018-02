In classe con la pistola. I genitori: "Era una scacciacani". La scuola: "No, un giocattolo"

Faceva sfoggio con i compagni di classe della propria pistola finta, con tanto di salve. Come riporta il Gazzettino, succede in una scuola media di Mestre, protagonista della vicenda un ragazzino di 12 anni. Dopo due giorni di bella mostra, ad accorgersene è stata una professoressa, che ha sequestrato l'arma e segnalato la vicenda al dirigente scolastico.

Genitori convocati

Il ragazzino, secondo quanto si è appreso, non sarebbe nuovo a questo tipo di comportamenti, tante piccole bravate per farsi bello agli occhi dei compagni. Inevitabile che la questione sia scoppiata come una bomba ad orologeria tra i genitori, convocati per una riunione nel pomeriggio di giovedì. A destare preoccupazione sarebbero le minacce presunte ricevute dai figli se avessero fatto la spia con gli insegnanti, e la notizia, poi smentita dalla scuola, che quella in possesso del ragazzo fosse una scacciacani. C'è chi già in passato aveva minacciato di spostare di classe il figlio, e non sarebbe strano se qualche genitore decidesse di impugnare la questione nuovamente. Per ora, in ogni caso, si attende il faccia a faccia con la preside per far chiarezza sull'episodio.

"Solo una pistola giocattolo"

La preside, che non ha ancora preso provvedimenti nei confronti del dodicenne, in attesa di incontrare i genitori, avrebbe fatto sapere che si sarebbe trattato di una pistola giocattolo, di quelle, per intendersi, col tappo rosso alla fine della canna. "Nessun rischio", ha spiegato, solo un gioco più grande di lui. Che è normale generi preoccupazione tra i genitori.