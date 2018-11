In fuga con lo scooter rubato: inseguimento a Mestre, bloccato

Ha tentato di dileguarsi con lo scooter rubato poco prima. Un ventenne bloccato e denunciato nel tardo pomeriggio di ieri dalla polizia locale di Mestre, impegnata a pattugliare le aree tra corso del Popolo e quartiere Altobello. Erano le 17 quando gli agenti hanno intercettato il ragazzo in sella a un motorino rosso che risultava essere stato rubato poco prima, verso le 12, in un garage di via Caneve a cui era stato forzato il portellone.

Inseguimento

All'altezza di piazzale Madonna Pellegrina è iniziato l'inseguimento. Il ragazzo è fuggito lungo via Milano, via Corridoni e poi via Bissolati, arrivando all'incrocio con via Altobello e cercando di effettuare un'inversione di marcia sulla pista ciclabile. A quel punto, però, è stato fermato. Per lui (residente a Mestre), oltre alla denuncia per ricettazione, è scattata anche una multa di almeno 3.500 euro perché sorpreso alla guida senza patente. Non solo: è emerso che lo scooter rubato era stato utilizzato poco prima in zona anche da un 17enne - identificato da una volante - il quale è stato a sua volta denunciato per ricettazione in concorso. Al termine delle operazioni il motociclo è stato restituito ai legittimi proprietari.