"Risse e spacciatori, così non possiamo lavorare", i negozi di via Trento in sciopero

Non ce la fanno più, anche alla luce dell'ultima aggressione subita giovedì sera, quando il gestore della trattoria "Carina" è stato spintonato e preso per il collo (secondo la sua testimonianza) da uno dei sospetti pusher che stazionano continuamente tra via Trento e via Monte San Michele a Mestre (DETTAGLI).

Saracinesche giù

I commercianti della zona, stufi dei problemi di degrado e microcriminalità, hanno deciso di scioperare: almeno 12 negozi martedì prossimo chiuderanno i battenti in segno di protesta, chiedendo contromisure all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine. Non passa giorno che in strada non scoppino liti o risse, come di recente, quando due facinorosi hanno iniziato ad affrontarsi all'esterno per poi causare diversi danni dentro al negozio di alimentari a conduzione bengalese situato propri a fianco della trattoria "Carina".

Vincent: "Sono miei connazionali, ma io non delinquo"

"Sono miei connazionali, ma io non sono come loro. Sono diversi, delinquono. Io voglio solo lavorare, ma non mi permettono di farlo", aveva dichiarato Vincent Idele, presidente dell'Unione africana locale e da anni in città. Ha un negozio di parrucchiere proprio in via Monte San Michele, ma l'aria che si respira in strada mina anche la sua attività. In questi giorni ha fondato l'associazione "Zero degrado", la cui targhetta viene indossata come una collana dagli attivisti: "Le minacce degli spacciatori non ci fanno paura - aveva sottolineato - Siamo pronti a farci sentire".

La protesta di Zero Degrado