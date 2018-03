Scatta la protesta sabato da MediaWorld: "La prospettiva degli esuberi non ci piace"

La crisi arriva e subito dopo il gruppo annuncia i tagli, ma i lavoratori di MediaWorld non ci stanno e scatta la protesta. I sindacati hanno organizzato un'astensione lavorativa che ha coinvolto anche il punto vendita di Mestre, sabato mattina, con presidio davanti all'ingresso del negozio in zona Auchan. Non sarà uno shopping facile per i clienti del fine settimana. Lo sciopero a livello nazionale è unitario ed è stato indetto dalle categorie Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, contro gli esuberi annunciati dalla compagnia, le chiusure e i trasferimenti di personale.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Agitazione a Mestre

"Il presidio andrà avanti fino alle prime ore del pomeriggio - dice il segretario della Filcams Cgil di Venezia, Monica Zambon - abbiamo bisogno di fare chiarezza sulla situazione locale e nazionale, di fronte alle prospettive paventate dall'azienda". Mediamarket, che controlla i punti vendita di MediaWorld, previsto di chiudere Grosseto e Milano Stazione Centrale da fine marzo, con il ricorso ai contratti di solidarietà e infine agli esuberi. La catena, specializzata nella vendita di elettrodomestici e tecnologia, lamenta il peggioramento delle condizioni economiche generali. Ma per sindacati a pagare la crisi non dovranno essere i lavoratori.