L'Auchan passa a Conad. Sciopero e presidio a Mestre

Auchan di Mestre diventa Conad, come altri 109 punti vendita in tutta Italia. Ma le trattative, nazionali e locali, fra le sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs, e gli associati del gruppo Consorzio Nazionale Dettaglianti (Conad), cooperativa della distribuzione organizzata, si sono interrotte. «Parlano solo con l'Ugl (Unione Generale del Lavoro) - dice la Filcams Cgil veneziana -. Abbiamo fatto un incontro a livello regionale, è stato confermato il passaggio di Mestre a Conad, hanno dato garanzie di salvaguardia di tutto il personale - 250 dipendenti a Mestre - ma solo a parole». Annunciato lo sciopero nazionale il 30 ottobre, con presidio all'Auchan che potrebbe riguardare tutti i turni di lavoro del personale. A novembre anche il Simply di Quarto d'Altino diventa Conad, mentre la cessione a Mira è appena avvenuta.

I no food

«Non sono state date risposte soprattutto per gli addetti che lavorano nei reparti no food, cioè per tutto il primo piano del supermercato di via Don Tosatto - spiega la Filcams -. Conad non ha voluto vincolarsi a nessun impegno formale, e ha annunciato che una parte della rete di vendita sarà ceduta a terzi senza esplicitare a chi e a quali condizioni. C'è preoccupazione perché non sappiamo se ci sarà dichiarazione di esubero di personale». Auchan di Mestre coinvolto in nuova protesta. Ma ora ci abitueremo a chiamarlo Conad.