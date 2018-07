Colto in flagrante a scassinare il lucchetto di una bicicletta: "Ieri hanno rubato la mia"

Era ancora buio, nella notte fra sabato e domenica, quando gli agenti di polizia di Stato in servizio a Mestre, passando per via Circonvallazione hanno visto una persona armeggiare con un martello per rompere il lucchetto di una bici da donna. I poliziotti si sono avvicinati e gli hanno intimato di mettere giù l’arnese e lo hanno identificato. Si trattava di un cittadino malese dell’87, che ha riferito di essere un panettiere e che passando da quella via ha visto la bicicletta. Si è giustificato sostendo che secondo lui la bici era in stato di abbandono, e che la sera prima gli era stata rubata la bicicletta, per questo motivo ha deciso di sostituirla con quella che stava scassinando.

Denuncia

I poliziotti domenica mattina lo hanno denunciato per tentato furto aggravato e gli hanno sequestrato il martello, visto che non poteva giustificarne il porto, facendo di mestiere il panettiere. La bicicletta, citybike da donna di colore azzurro marca Esperia, modello Life Comfort, dotata di cestino nero e seggiolino per bambini marca B-Twin, telaio G1600468711, è stata portata al Commissariato di Mestre per essere consegnata al legittimo proprietario.