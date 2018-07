San Giuliano: trovati ottanta chili di vongole nascosti tra i cespugli

Ottanta chili di vongole nascoste tra i cespugli a San Giuliano. A trovarle sono stati gli uomini della guardia costiera di Venezia che lunedì mattina erano impegnati in un controllo in zona. I molluschi erano contenuti in quattro sacchi che erano stati abbandonati nelle vicinanze della strada che da San Giuliano porta a Venezia. I militari, coordinati dal 9° Centro Regionale di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia, hanno posto sotto sequestro le vongole e le hanno rigettate in laguna, visto che erano ancora vive.

Pescate in zone proibite

E' possibile che qualcuno le avesse depositate temporaneamente tra gli arbusti per poi andarle a riprendere e rivenderle. La guardia costiera, trovando i molluschi dei quali non si conosceva la provenienza, ha evitato che finissero sulle tavole dei cittadini. Con ogni probabilità erano stati pescati in aree proibite della laguna. «Oltre agli ulteriori accertamenti e indagini necessari a poter risalire ai soggetti che avrebbero prelevato le vongole per inserirle illegalmente nel mercato – spiegano dalla capitaneria di porto di Venezia -, proseguiranno senza sosta, da parte della guardia costiera veneziana, le attività di vigilanza a tutela del consumatore attraverso una costante presenza sul territorio».