Rugby nei Parchi, oltre 250 bambini al Parco San Giuliano

Grande successo sabato pomeriggio al Parco San Giuliano per la tappa straordinaria di Rugby nei Parchi, la manifestazione sportiva itinerante patrocinata dalla Federazione Italiana Rugby che riunisce adulti e bambini in un momento di gioco e condivisione. Dodici squadre, 250 bambini, tra i 5 e i 12 anni, e molti genitori, per un totale di oltre 400 persone hanno condiviso ore di divertimento all’insegna dei valori del rugby: il rispetto, lo spirito di squadra, l'altruismo. Tra i partecipanti anche molti ragazzi che per la prima volta si avvicinavano a questo sport.

Terzo tempo

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è intervenuta l’assessore al Turismo Paola Mar insieme al consigliere Alessio De Rossi. L'assessore ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, che riuniscono le famiglie e fanno vivere i parchi con manifestazioni di aggregazione. Come per l’edizione di primavera, a partire dalle ore 15, in zona Porta Rossa, le aree verdi del parco si sono trasformate in campi da gioco dove tutti i bambini e le bambine hanno potuto cimentarsi in prima persona con la palla ovale, con il supporto degli istruttori presenti. In contemporanea si è inoltre svolta la prima edizione del Trofeo Rugby nei Parchi, rivolto al rugby di base. Come in una vera partita di rugby la giornata si è conclusa con il terzo tempo e una merenda insieme e la consegna, novità di quest'anno, di un attestato di partecipazione a tutti i bambini.