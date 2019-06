Parco San Giuliano per le grandi manifestazioni, i dubbi delle associazioni

L'approvazione della delibera di giunta del novembre 2018, per la realizzazione di strutture a servizio delle grandi manifestazioni al parco San Giuliano, ha visto schierate contro le associazioni Lipu, Italia Nostra, Legambiente, Ecoistituto del Veneto, la Salsola, Venezia cambia e Amico albero. Le stesse che hanno espresso le loro perplessità in una segnalazione, di marzo 2019, indirizzata a Comune, Soprintendenza e Regione del Veneto. «Ci sono carenze nel progetto di fattibilità e in quello definitivo, ma entrambi sono stati approvati lo stesso», affermano. «Preoccupazioni della cittadinanza che condividiamo», fanno sapere i consiglieri Emanuele Rosteghin, Bruno Lazzaro, Nicola Pellicani, Giovanni Pelizzato, Francesca Faccini e Rocco Fiano, firmatari di una interrogazione indirizzata l'assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin.

Vinca

«Per quanto riguarda la Vinca (Valutazione Incidenza Ambientale) - si legge nella segnalazione delle associazioni e i comitati ambientalisti - l’ambito risultava sottoposto a una serie di vincoli, come quelli di carattere paesaggistico ed architettonico, e quelli naturalistici comunitari. Per la direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, del Comune, era già stata prodotta una valutazione sull’originario progetto dell'architetto Di Mambro. Ma poi, nella relazione tecnica, si dice che quel progetto verrà sostituito dal nuovo. Ecco perché serve una nuova Vinca - affermano i comitati - in particolare per valutare le possibili interferenze con la conservazione dell'habitat e delle specie faunistiche presenti nella zona».

Via

«Relativamente alla Via (Valutazione Impatto Ambientale) - scrivono gli ambientalisti - la stessa direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha comunicato che il progetto non deve esserne assoggettato. Ma l'indicazione contrasta con la normativa vigente secondo la quale: "Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative ad attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna Via, e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti, sono soggette alla procedura di Via". Sulla compatibilità paesaggistica, nel progetto si legge che "sono stati avviati contatti informali con la Soprintendenza per l’acquisizione di un preventivo parere". Di questo parere non risulta, tuttavia, traccia nella documentazione prodotta. Per questo il progetto di fattibilità è incompleto». Sul vincolo paesaggistico per la zona è inoltre vigente il Palav (Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana), «rispetto al quale nessuna considerazione compare nella documentazione prodotta e resa pubblica».

Sottosuolo

«Come noto - si legge nell'interrogazione dei consiglieri - il Parco di San Giuliano è stato realizzato su un’ex discarica di rifiuti industriali, nonché stazione di travaso caratterizzata da elevato rischio di inquinamento. Considerato che nell'area interessata dal cantiere, per effetto delle operazioni di scavo, sono affiorati liquami e rifiuti come elementi in amianto, si ritiene necessario verificare il livello di inquinamento dei terreni, adottando tutti i protocolli di sicurezza e prevenzione, anche in considerazione dei vincoli paesaggistico-architettonici e naturalistici. Si interroga l'assessore per sapere se, nel Parco di San Giuliano, e in particolare nella zona Tamburello, dove sono iniziati i lavori, si sia proceduto alla caratterizzazione dei terreni, preventivamente all’avvio dei cantieri. In caso affermativo si chiede di precisare quali siano i risultati derivanti dalle analisi effettuate. Si chiede anche se sia in grado di confermare che le ditte che operano stiano applicando correttamente tutti i protocolli di sicurezza ambientale e sanitaria previsti per legge».