Ecco il progetto per il nuovo canile di San Giuliano: ospiterà 100 animali

Ok dalla giunta, il canile di San Giuliano sarà realtà. Il Comune stanzia 1,4 milioni di euro per la costruzione di una struttura formata da un edificio operativo e da un modulo per il ricovero degli animali abbandonati che potrà ospitare un centinaio di cani (il 45% di taglia piccola, il 32% di taglia media e il 23% di taglia grande). Vi si accederà da via Orlanda attraverso la viabilità interna che collega anche l’adiacente canile sanitario. È prevista inoltre la realizzazione di un’area destinata a parcheggio e di una libera per gli animali. Il tutto all’estremità nord-est del parco.

Tutti i comfort

L’edificio operativo, di forma rettangolare, ospiterà i locali di servizio funzionali per la gestione, la pulizia e la somministrazione del cibo. Il ricovero dei cani sarà costituito da un fabbricato all’interno del quale sono posizionati 18 box modulari. «Il progetto - specifica l'assessore all'Ambiente Massimiliano De Martin - comprende il rifacimento degli impianti, delle tecnologie per la sorveglianza e la sistemazione delle aree esterne, con il riordino dei percorsi pedonali e carrabili. Per quanto riguarda la parte strutturale, si è stabilito di prevedere un isolamento termico e acustico dei box in modo da tutelare il benessere degli animali».

Lavori nel 2019

In corrispondenza del confine con l’impianto di depurazione di Veritas è prevista, invece, la formazione di uno schermo mediante la messa a dimora di una siepe, mentre, subito dopo il fossato, sarà realizzata una barriera antirumore con l’impiego di pannelli fonoassorbenti mascherati a vegetazione. I lavori dovrebbero essere avviati entro il prossimo autunno: un bel passo avanti, considerato che era dal 1991 che si attendeva questo progetto.