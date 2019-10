Eccole, sono le donne del Trifoglio Rosa di Mestre che pagaiano in laguna, nell'ambito dell'ottobre rosa dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Sabato a San Giuliano hanno fatto un open day e hanno portato in pagaja, insegnando loro prima come fare, le persone che sono andate lì per provare. Ne sono arrivate oltre una ventina e hanno fatto due drangon boat (l'imbarcazione utilizzata). Nel video il momento in cui si incrociano e si salutano.