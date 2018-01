Chiusura rampa cavalcavia San Giuliano per lavori alla linea tranviaria: da lunedì sera

Avm Actv informa che, dalle 23 di lunedì alle 5.30 di martedì, per chiusura della rampa di discesa del cavalcavia di San Giuliano direzione Venezia, a seguito lavori linea tranviaria, i bus delle linee interessate al transito subiranno una deviazione di percorso, con possibili disagi.

Linee

Linee 5 Aeroporto – Venezia, T1 Favaro – Venezia (servizio sostitutivo), N2 Venezia – Venezia e 53E Dolo – Venezia corsa delle ore 4.00: da Mestre e Aeroporto, dopo aver effettuato la fermata di San Giuliano, proseguono per via Forte Marghera, viale Ancona, via Torino, a sinistra cavalcavia Corso del Popolo e da via della Libertà riprendono il regolare percorso. Da Venezia percorso regolare. Non si effettuano fermate lungo il percorso deviato.