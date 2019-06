Manutenzione del cavalcavia di San Giuliano: chiusure nelle notti tra il 24 e 28 giugno

Riceviamo e pubblichiamo

“Nelle notti tra lunedì 24 e venerdì 28 giugno, verranno realizzati, a cura di Amv, alcuni lavori di manutenzione del cavalcavia di San Giuliano, che riguardano in particolare il ripristino dei giunti trasversali di dilazione del ponte ammalorati e il ripristino dei giunti longitudinali e trasversali della piattaforma tranviaria.

Per consentire l'intervento è stata prevista la chiusura al traffico della struttura, con circolazione deviata su via Torino e via Forte Marghera, secondo questo calendario:

1 – nelle notti tra lunedì 24 e martedì 25 e tra martedì 25 e mercoledì 26 giugno, dalle ore 22 alle ore 6, chiusura totale (in entrambe le direzioni) del cavalcavia;

2 - nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27, sempre dalle ore 22 alle 6, chiusura della circolazione in direzione Venezia;

3 - nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28, sempre dalle 22 alle 6, chiusura in direzione Mestre della sola rampa di accesso".