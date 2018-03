Appello dei genitori: "Salviamo la prima classe della Fusinato, sarebbe un disastro"

"Manca almeno un bambino per formare la classe, ci ritroviamo senza prima elementare". Genitori in trincea alla Favorita per evitare una cancellazione che metterebbe in difficoltà diverse famiglie alla Fusinato: "Inutile dire che ci sono bambini che hanno già fratelli nella scuola di via Penello - dichiara una rappresentanza dei genitori - ci troveremmo a dover portare un bimbo da una parte e l'altro dall'altra. E' una questione di numeri".

"Trovare una soluzione"

L'appello è quindi di trovare una soluzione che trascenda i "freddi" numeri, arrivando a un compromesso: "Il dirigente se non ha le carte in regola in breve tempo rinuncerà alla classe - continuano i cittadini - il termine ultimo per presentare richiesta di iscrizione è tra pochi giorni, il 15 marzo per l'esattezza". Alla Favorita si sottolinea come "la Fusinato sia l'unica scuola pubblica della zona, sarebbe un bel problema". Per questo si sono rivolti al popolo del web: "Stiamo cercando di divulgare il più possibile la situazione - concludono i genitori - La Fusinato fa parte dell'istituto comprensivo Silvio Trentin. Speriamo si riesca a evitare il taglio in extremis".