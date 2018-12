Roba da leccarsi i baffi: aperta a Mestre una nuova gastronomia di Sale e Pepe

La gastronomia Sale e Pepe da venerdì è presente anche a Mestre. Inaugurato il punto vendita in viale Garibaldi, con specialità quali antipasti, primi, secondi piatti di carne e di pesce, contorni e dolci, prodotti a libero servizio preparati e confezionati da Sale e Pepe (sughi, snack e condimenti), e una selezione di prodotti alimentari delle eccellenze italiane, tra cui pasta, pane, conserve, confetture, olio, biscotti. Un’area dedicata ai vini e alle birre completa l’offerta. Il nuovo punto vendita è ispirato alla gastronomia di Mirano, aperta lo scorso 7 settembre e pienamente operativa.

Qualità e comodità

È il primo di una rete di negozi di alta gastronomia, che unisce l’asporto al servizio di consumo sul posto. I prodotti presenti in negozio sono frutto di un accurato lavoro di ricerca che in questi mesi la divisione Ricerca e Sviluppo dell’azienda ha condotto. Anche le preparazioni gastronomiche sono il risultato di un lavoro che dura ormai da quattro decenni sulle materie prime e sulla loro preparazione, senza dimenticare gli aspetti di conservazione e di rigenerazione delle pietanze, fondamentali per una gastronomia.

Pause e pranzi in centro

La novità del punto vendita mestrino è la presenza di un’area di consumo dove i clienti potranno trascorrere la pausa pranzo, con a disposizione prodotti di gastronomia sempre freschi e sempre diversi. «Crediamo che l’apertura di una nostra gastronomia in questa parte di Mestre possa essere la soluzione per le tante persone che lavorano in zona e desiderano una pausa pranzo all’insegna della buon cibo e della qualità, ma anche per tutti coloro che vivono poco lontano dal centro e passano nelle vicinanze di piazza Ferretto o si muovono con i mezzi pubblici e vogliono portare a casa del cibo pronto stuzzicante e di qualità», è l’opinione di Marco Di Nicola, amministratore delegato del gruppo. Il negozio si trova proprio di fronte alla fermata Actv che collega Mestre con Venezia e a due passi dall’area pedonale di via Palazzo e piazza Ferretto.

Prossima apertura

Nel frattempo prosegue il percorso di apertura di nuove gastronomie in franchising con una doppia formula: gastronomia con consumo sul posto o gastronomia standard. La prossima città a ospitare un punto vendita Sale e Pepe sarà Treviso. I punti di forza della rete sono l’esperienza quarantennale di un gruppo leader nel settore della gastronomia e del catering nel Triveneto e la cucina centralizzata nella sede produttiva di Spinea. Questo garantisce qualità del cibo e rispetto delle norme igienico-sanitarie, agevolando coloro che desidereranno aprire un punto vendita targato Sale e Pepe ma non hanno un passato da chef o non intendono impostare una cucina professionale.

Condivisione

A sviluppare la rete commerciale dei negozi in franchising è la neonata Sep Retail. Prosegue anche il consolidamento della nuova brand identity di Sale e Pepe Group inaugurata con il negozio di Mirano. Il nuovo logo, dalla linea grafica essenziale e minimale, allude alla cultura del cibo e all’esperienza del gusto, con il recupero di colori, tratti e materiali naturali e primari. Senza dimenticare l’importanza dell’intervento umano rappresentato in cucina dallo chef. La rete dei punti vendita conferirà nuovo impulso alla comunicazione, sia offline che online, con un continuo rafforzamento dei canali e lo sviluppo dei social network per creare community, interazione e condivisione.