Ubriachi e molesti in lacrime: lite in sala slot, dipendente li neutralizza con spray urticante

Sono entrati ubriachi e con atteggiamento molesto. Ma il dipendente di una sala slot di via Cappuccina a Mestre non si è fatto intimorire, e attorno alle 2 di domenica notte ha neutralizzato i facinorosi con lo spray al peperoncino, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine sul posto.

Ubriachi e molesti

Un gruppetto di ragazzi di nazionalità cinese, tutti tra i 25 e i 30 anni, non si sarebbe fatto problemi nel causare confusione all'interno della sala, aggredendo verbalmente il dipendente dietro il bancone che li aveva invitati ad uscire, giungendo perfino ad alzare le mani, rifilandogli un ceffone sulla guancia. Per evitare che la situazione degenerasse, l'aggredito ha estratto lo spray urticante, neutralizzando i cinque giovani, in attesa dell'arrivo delle volanti della polizia.

Spray al peperoncino

In cinque contro uno, dopo essere già stato aggredito verbalmente, non se l'è sentita di rischiare la sorte, e ha preferito mettere ko i facinorosi in via prudenziale. Quando sono giunti sul posto, gli agenti delle volanti hanno trovato gli avventori del locale in lacrime: dopo averli decontaminizzati con delle bottigliette d'acqua, hanno calmato gli animi, informandoli sulle loro facoltà di legge.