Addio ai semafori, ai Quattro Cantoni arrivano le rotonde: "Traffico fluido e più sicurezza"

Accento sulla gestione del traffico, ma anche sulla sicurezza. Questi i due obiettivi principali che hanno indotto la giunta comunale ad approvare, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo ("vuol dire che tra poco si può partire con le gare, i lavori dovrebbero finire entro il 2018", commenta) sugli interventi di fluidificazione degli incroci dei Quattro cantoni. Il piano è semplice: no ai semafori e sì alle rotonde. "Questo anche in ottica sicurezza - continua Zaccariotto - perché così facendo riusciremo anche a unire i pezzi di piste ciclabili presenti in zona sfruttando il recupero delle corsie dei bus".

Ecco dove saranno le rotonde

In particolare, si costruirà una rotatoria "a fagiolo" in corrispondenza dell'intersezione tra via Miranese, via Carducci, via Piave e via Circonvallazione, con un diametro esterno di 25 metri. Un rondò simile sarà approntata tra la Castellana, il Terraglio e via Circonvallazione, mentre una terza rotatoria, dal diametro di 27 metri, sostituirà i semafori tra via Torre Belfredo, via Padre Giuliani e via Filiasi. Come detto, l'operazione, dal costo di 900mila euro, permetterà di completare la rete ciclabile con la realizzazione dei seguenti tratti: la pista ciclabile lungo tutto il lato est di via Filiasi, compreso l’attraversamento ciclabile dell’incrocio con via Padre Giuliani, in modo da completare il collegamento tra la pista esistente su via Santa Maria dei Battuti e la pista in programmazione su via Einaudi e primo tratto di via Padre Giuliani; il tratto di pista ciclabile a ricucire il tratto mancante in prossimità dell’uscita del sottopasso ferroviario di via Castellana e la pista esistente sulla rotatoria dell’hotel Sirio in via Circonvallazione.

L'assessore Zaccariotto: "Inizio lavori entro il 2018"

"Delibera attesa da tempo"

“E’ una delibera attesa da tempo – commenta Zaccariotto – e riguarda la viabilità di quella zona che noi conosciamo come i '4 cantoni'. Andremo a realizzare tre rotatorie che interessano un asse viario frequentato da un traffico particolarmente intenso e che favoriranno la fluidità del traffico". Soddisfatto anche l'assessore alla Mobilità, Renato Boraso: "L’obiettivo principale è di garantire una circolazione più fluida e più sicura per auto, cicli e pedoni - spiega - Ma non solo: questi interventi ridurranno i tempi di percorrenza e il tasso di inquinamento, sia acustico che atmosferico. Migliorerà anche l'accessibilità dei parcheggi scambiatori nelle immediate vicinanze".

Le simulazioni: "Si risparmieranno secondi"

Nella fase di progettazione sono stati effettuate, con appositi strumenti, anche le simulazioni del traffico. E' risultato che sull’incrocio all’uscita del sottopasso del Terraglio con Castellana-Torre Belfredo e via Circonvallazione, con il semaforo, i tempi medi di attesa sono di 55 secondi. Con la nuova rotatoria dovrebbero scendere a 22. Su via Terraglio ci dovrebbe essere un netto miglioramento della coda in prossimità dell’incrocio che, nelle ore di punta, dovrebbe scendere dagli attuali 128 metri a 59 metri, con tempi medi di attesa che passeranno da 80 secondi a soli 22. Provenendo da via Castellana, oggi, nelle ore di punta, i tempi medi di attesa per poter attraversare l’incrocio sono di 98 secondi: con la rotatoria scenderanno a 52 secondi.

Le percorrenze

Altro incrocio sul quale si sono fatte analisi è quello tra via Filiasi, via Torre Belfredo e via Padre Giuliani. Con il semaforo i tempi medi di attesa nelle ore di punta ammontano a 38 secondi; con la rotatoria si ridurranno a 9 secondi. La coda che si registra oggi su via Filiasi nelle ore di maggior flusso arriva a raggiungere i 90 metri, mentre con la rotatoria scenderà a 20. Infine, anche gli accodamenti oggi registrati sull’incrocio delle vie Piave, Carducci, Circonvallazione, Miranese diminuiranno nel loro complesso con benefici soprattutto sulle code di via Circonvallazione che scenderanno, anche negli orari peggiori, dagli attuali 80 metri a circa 20 metri.

Ulteriori interventi

A completare l’intervento di fluidificazione dell’intero quadrante viario in oggetto, l’amministrazione comunale ha previsto, sempre all’interno del Bilancio 2018, la realizzazione di una rotatoria compatta anche all’incrocio tra via Einaudi e via Padre Giuliani. "Anche in questo caso l’intervento sarà sia di miglioramento della circolazione viaria, sia di riqualificazione degli spazi pedonali circostanti e dei collegamenti ciclabili - sottolinea in una nota il Comune - E’ previsto, infatti, il completamento della pista su via Einaudi, oggi interrotta a metà, e un collegamento ciclabile lungo via Padre Giuliani. Il progetto di questo intervento è stato completato ma seguirà un percorso di approvazione diverso perché è necessario approvare una contestuale variante urbanistica".