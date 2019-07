Rotonda tra via Terraglio e svincoli ponte Da Verrazzano: c'è l'accordo con Lidl

Pubblico e privato: c'è un accordo per la realizzazione della rotonda tra via Terraglio e svincoli ponte Da Verrazzano. La giunta comunale ha approvato la convenzione fra l'amministrazione e il supermercato Lidl.

Il progetto

«Abbiamo ritenuto positiva la proposta della società per fluidificare il traffico del nodo viario esistente vicino al punto vendita - spiega l'assessore alla Mobilità Renato Boraso -, e per garantire una maggiore sicurezza alle manovre di ingresso e uscita del parcheggio su via Terraglio. Un investimento complessivo di 500 mila euro che, oltre a consentire la rimozione di 19 gruppi semaforici, per un totale di 57 lanterne, e di altre 7 paline semaforiche, verrà realizzato con un contributo da parte del privato il quale si accollerà i costi per la progettazione definitiva della rotatoria e per la sua fase sperimentale. È previsto il posizionamento delle sole opere necessarie ad aprirla alla circolazione, ovvero new jersey, segnaletica di cantiere, illuminazione provvisoria e passaggi pedonali e ciclopedonali evidenziati. Il privato si impegna a realizzare una rampa di accesso al proprio parcheggio e alla sua relativa manutenzione. Il Comune di Venezia - conclude Boraso - metterà a disposizione le porzioni di sedime stradale e di terreno interessate dalla realizzazione della rampa».