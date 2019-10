Prove alla rotonda sotto il cavalcavia di via Da Verrazzano

Al via martedì mattina, alla presenza del sindaco Brugnaro, la sperimentazione della rotonda che collega il Terraglio con gli svincoli del ponte di via Giovanni Da Verrazzano e l’uscita Castellana. Si tratta di uno degli snodi più importanti della viabilità di Mestre e della quinta rotatoria realizzata in pochi mesi.

Mobilità sostenibile

L'intervento, per un investimento di 500mila euro, fa parte del piano di mobilità sostenibile (Pums) che è in fase di elaborazione da parte del Comune di Venezia. Il rondò è un'opera, sottolinea l'amministrazione, che sostituirà il semaforo riducendo i tempi di attesa e l'emissione di inquinanti.