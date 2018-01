Guasto agli scambi a Mestre, ritardi per treni regionali e Frecce mercoledì mattina

Un guasto alla linea ferroviaria ha comportato mercoledì mattina una serie di ritardi ai treni in transito sulle linee Venezia-Udine e Padova-Venezia AV/AC (alta velocità e alta capacità) e in arrivo a Mestre. Il problema si è verificato a partire dalle 8.30 a causa di un guasto ai deviatoi. Sul posto i tecnici di Rfi, incaricati di riportare la situazione alla normalità. La circolazione, secondo Trenitalia, è ripresa regolarmente alle 9.20. Coinvolti in totale 6 treni: 2 Frecce e 4 regionali, con ritardi fino a 15 minuti.

Possibile fuga di gas vicino alla stazione

L'area della stazione di Mestre è stata oggetto di intervento anche per un altro problema, sempre in mattinata: i vigili del fuoco sono alle prese con una sospetta fuga di gas all'altezza di via Monte San Michele. Alle 10 i sopralluoghi sono in corso, la zona è stata messa in sicurezza e la strada è chiusa per consentire le operazioni.