Restyling per 14 scuole di Mestre e Marghera, stanziati 2,1 milioni di euro per tetti e facciate

Fondi per rendere le scuole più belle e sicure: approvato dalla giunta veneziana il progetto degli interventi di messa in sicurezza dell’edilizia scolastica della terraferma, un piano da 2,1 milioni che riquailfica 14 edifici tra asili nido, materne, scuole primarie e secondarie di I grado. Sono 8 a Mestre e 2 rispettivamente a Marghera, Chirignago-Zelarino e Favaro.

I lavori

A Mestre:

Scuola primaria statale Tiziano Vecellio: restauro intonaci interni ed esterni, dipinture esterne e sistemazione dei servizi

Scuola primaria statale Enrico Toti: sistemazione del tetto e del cappotto esterno, dipintura esterna e realizzazione bussola d’ingresso

Scuola dell’infanzia Archimede Pitagorico: sistemazione intonaco e opere di dipintura esterne

Scuola secondaria I° Giulio Cesare: sistemazione tetto della palestra, rifacimento della pavimentazione, dipinture interne ed esterne e sistemazione dei servizi

Scuola primaria statale Cesare Battisti: rifacimento guaina copertura della palestra

Scuola secondaria I° Silvio Trentin: rifacimento guaina copertura

Scuola secondaria I° Lazzaro Spallanzani: sistemazione copertura tetto a falde

Scuola secondaria I° Giovanni Bellini: realizzazione scala antincendio

A Marghera:

Scuola primaria statale Cesco Baseggio: sistemazione del pavimento della palestra e dei servizi

Scuola secondaria I° Ugo Foscolo: rifacimento della guaina copertura piana e completamento dipintura esterna

A Chirignago-Zelarino:

Scuola primaria statale Santa Barbara: rifacimento guaina di copertura piana della palestra

Scuola primaria statale Cristoforo Colombo: sistemazione copertura palestra e canale di gronda

A Favaro Veneto:

Scuola dell’infanzia statale Arcobaleno: rifacimento della guaina di copertura

Scuola secondaria di I° Antonio Gramsci: rifacimento della guaina di copertura

Quindici milioni in tre anni

Con queste risorse salgono a oltre 7 milioni di euro i fondi destinati agli istituti della terraferma. Altri 8 milioni sono stati invece stanziati per il centro storico e le isole negli ultimi 3 anni. Per l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, è particolarmente positivo che la quasi totalità degli edifici scolastici sia stata dotata dei certificati prevenzione incendi, permettendo la frequentazione in sicurezza. Infine il progetto per i lavori di ampliamento degli spazi dell’asilo nido Pollicino al Terraglio che, ad oggi, conta 30 bambini iscritti: con 50mila euro saranno ampliati gli spazi attraverso la ristrutturazione di un ambiente inutilizzato all'interno della scuola. Inoltre si realizzeranno nuovi servizi e si provvederà a sostituire la pavimentazione in legno nella nuova aula con la sistemazione dell’impianto elettrico e di riscaldamento.

