Scatta la lite in strada in via Piave a Mestre: il marciapiede si riempie di tracce di sangue

Le tracce di sangue erano piuttosto copiose sul marciapiede in via Piave a Mestre, preoccupando non poco i passanti che sono transitati sul posto dopo il "fattaccio". Per fortuna non è accaduto nulla di grave, ma la vicenda sarebbe potuta concludersi molto peggio: ennesimo momento di tensione nel quartiere Piave, dove nella giornata di domenica si è verificato un alterco per strada tra alcuni cittadini di probabili origini straniere: a un certo punto uno dei contendenti avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe rovinato su una bottiglia, ferendosi. Sul posto è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, ma al momento dell'arrivo degli agenti già i protagonisti della vicenda si erano dileguati.