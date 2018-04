Via Trento, si accende la rissa sabato: il video-denuncia del comitato Marco Polo

A diffondere le immagini il presidente, Luigi Corò, che da anni denuncia una situazione di degrado insostenibile, specie all'intersezione con via Monte San Michele, e chiede l'intervento delle forze dell'ordine e provvedimenti come il daspo urbano. "Ci poteva scappare il morto tra turisti e residenti presi in mezzo alla rissa tra nigeriani - scrive Corò -.Violenza inaudita che penso difficilmente si possa vedere in altri luoghi in Italia. Hanno persino cercato di avventarsi contro di me e altri membri del comitato, ma nonostante la reale minaccia nessuno ha ceduto alle prevaricazioni"

La video-testimonianza del comitato Marco Polo, sulle strade adiacenti la stazione ferroviaria di Mestre, da tempo zona 'calda' per spaccio e illegalità. La denuncia sulla pagina Facebook CMP a difesa del cittadino