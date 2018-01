Lite in discoteca: il diverbio si sposta nel park. Tre diciottenni finiscono in ospedale

E' stata una notte in cui in più di un'occasione sono spuntati bastoni e spranghe. Se alle 21 di sabato un 21enne margherino è stato colpito alla testa con un manganello telescopico in corso del Popolo a Mestre (DETTAGLI), verso le 5 di domenica mattina un altro episodio violento ha reso necessario l'intervento della polizia: stavolta a finire nel mirino è stata un'aggressione che si è verificata all'interno di una nota discoteca di via Don Tosatto, sempre a Mestre.

"Aggrediti dentro la disco"

Una volta giunte sul posto le volanti, cinque ragazzini sui 18 anni hanno riferito di essere stati avvicinati e aggrediti all'interno del club per futili motivi (in via di ricostruzione) da un altro gruppo di giovani. Il diverbio, passato alle vie di fatto, sarebbe proseguito successivamente all’esterno, nel parcheggio della discoteca. All’arrivo delle volanti gli aggressori erano già scappati mentre tre giovani sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Le vittime non sarebbero state in grado di fornire una descrizione esatta dei facinorosi.