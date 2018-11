Rissa nel bus per Venezia, colpito anche l'autista

Violenza nell'autobus: a far scattare la rissa, a bordo di un mezzo Actv, sarebbe stato un gruppetto di giovani evidentemente alterati. Tutto è iniziato all'interno di un 4L partito sabato sera da piazzale Cialdini, a Mestre, in direzione piazzale Roma. Erano da poco passate le 21. Secondo i quotidiani locali, i ragazzi (due o tre) avrebbero dimostrato atteggiamenti maleducati, cominciando tra l'altro a importunare una ragazza. Un altro passeggero avrebbe reagito, mettendosi contro di loro, e a quel punto la situazione è degenerata.

Autista aggredito

Urla e botte, tanto che l'autista è stato costretto a fermare la corsa all'altezza di via Righi. Lo stesso dipendente Actv è intervenuto nel tentativo di calmare i presenti e, nel parapiglia, è stato raggiunto da un pugno. Dopodiché i violenti hanno deciso di battere in ritirata, allontanandosi dal mezzo, e sono stati visti salire a bordo di un altro bus, sempre diretto a Venezia. L'allarme lanciato nel frattempo, però, ha permesso di rintracciarli poco dopo, accolti a piazzale Roma dalle forze dell'ordine. Non grave la ferita riportata dal conducente: spetterà a lui, oltre che alle altre persone colpite, presentare querela nei confronti degli aggressori.