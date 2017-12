Pensionato cade a causa di una radice affiorante: "Causa al Comune, cerco testimoni"

La sua unica sfortuna? Non avere al momento i testimoni della sua rovinosa caduta. Altrimenti C.B., pensionato mestrino di 84 anni, avrebbe già ottenuto giustizia per quel capitombolo che lo ha visto protagonista ad agosto, in via Bissuola, proprio a una cinquantina di metri dall'incrocio con viale Vespucci-via Fradeletto. Secondo una nota di Adico, associazione a difesa dei consumatori, l'anziano ha perso l'equilibrio dopo aver colpito col piede una insidiosa cunetta causata dalle radici di un albero collocato a lato strada.

Si cercano testimoni

Una caduta dalle ripercussioni pesanti, anche in virtù dell'età della "vittima" dell'incidente, che è stata soccorsa dall'ambulanza e ha passato una notte in ospedale, dove gli sono state riscontrate varie ferite e un trauma cranico. I famigliari dell'uomo, dopo aver cercato altre strade, si sono rivolti allo sportello "risarcimento danni" Adico, che ha subito presentato una richiesta di risarcimento al Comune di Venezia. Allo stato attuale, però, "servono dei testimoni oculari della caduta - sottolinea Carlo Garofolini, presidente dell'associazione -. Anche se è passato diverso tempo, può essere che qualcuno si ricordi di quell'episodio, avvenuto proprio di fronte alla farmacia 'I Due delfini d'oro' di via Bissuola. Ci auguriamo che qualcuno possa fornire la propria testimonianza se no proseguiremo seguendo altre strade".

"Il Comune intervenga"

Quel giorno, dopo la caduta, il pensionato è stato in realtà soccorso da due agenti di polizia locale i quali, però, hanno visto solo l'uomo a terra ma non erano presenti al momento della caduta vera e propria. "Di certo - continua Garofolini - le responsabilità del Comune per l'incidente sono palesi. Basta passare in quel punto di via Bissuola per rendersi conto di quanto pericoloso sia il dosso creato dalle radici dell'albero. Visto le conseguenze della caduta sull'uomo, che ancora risente di quell'incidente, crediamo che l'amministrazione comunale dovrebbe comunque prevedere un risarcimento".