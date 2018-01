Gli alunni della Leopardi ricordano il piccolo Yusha, morto con la famiglia in un incidente

Un momento commosso dedicato al ricordo del piccolo Yusha Hossain e della sua famiglia, vittime di un tragico incidente stradale avvenuto il 28 dicembre. Qamrul Islam Niloy, 40 anni, la moglie e i suoi due figli piccoli (bengalesi, residenti a Mestre) erano di ritorno dopo aver visitato La Mecca, in Arabia Saudita. Nessuno di loro si è salvato. Alle 8.45 di venerdì 12 gennaio, nella scuola elementare che Yusha frequentava, la Leopardi di viale San Marco, si è svolta una breve cerimonia commemorativa. I bambini hanno preparato dei cartelli e dei fiori di carta colorati dedicati al loro amico scomparso. Presente anche Kamrul Syed, portavoce della comunità bengalese veneziana. La famiglia viveva in via Bissa.

L'incidente

L'incidente si è verificato dopo che la famiglia aveva compiuto la Hajj, pellegrinaggio che costituisce uno dei cinque pilastri della religione islamica. Stavano visitando una località saudita non distante dalla Mecca, quando all'improvviso uno pneumatico dell'auto che stavano guidando, di proprietà di un parente, è scoppiato. Il veicolo senza più controllo avrebbe concluso la sua corsa nel fossato adiacente. Lo schianto non ha lasciato scampo alla mamma e al primogenito, deceduti sul colpo. In un secondo momento sono spirati anche il figlio più piccolo e il capofamiglia, che, ricoverato in ospedale, ha perso la vita il 30 dicembre.

Il cordoglio a Mestre

La loro era una storia di emigranti che ce l'avevano fatta. Lontani dalle rispettive famiglie, lontani dalla madrepatria, il Bangladesh, avevano dimostrato grande volontà di costruirsi un futuro nel nostro Paese. Qamrul Islam Niloy aveva dato vita a una società che lavorava per la Fincantieri, aiutato dalla moglie, e per le Feste natalizie aveva programmato un viaggio in Bangladesh con tappa intermedia alla Mecca. A bordo dell'auto anche un parente della famiglia, che si trovava al volante. Sarebbe rimasto ferito.