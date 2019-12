Riprese le ricerche di Paolo Tramontini: per ora nessuna traccia

Non hanno dato ancora nessun esito le ricerche di Paolo Tramontini, 67enne di Mestre scomparso martedì scorso a Valbrenta (Vicenza), portate avanti per tutta la giornata di ieri e riprese questa mattina presto. Sulle tracce dell'uomo una cinquantina di persone, tra soccorso alpino, unità cinofile molecolari, vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. I soccorritori hanno percorso numerosi sentieri sia sul massiccio del Grappa che nella zona di Enego, oltre a un itinerario indicato dalla moglie del disperso come prossima meta dell'uomo. Senza alcun risultato.

Scomparso Paolo Tramontini di Mestre

Paolo è alto un metro e 70 circa, di corporatura robusta, calvo, con barba grigia medio lunga. Indossa giacca e pantaloni tecnici neri e ha uno zaino verde marca Ospery. Chiunque lo avesse incontrato in treno, per strada o lungo i sentieri è pregato di contattare i carabinieri.