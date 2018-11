Ricercato internazionale si nasconde in hotel a Mestre: arrestato

Si nascondeva in un albergo di Mestre e proprio da qui è partito l'alert che ha informato la polizia. Quell'uomo, J.A., 33enne serbo, era ricercato. Su di lui pendeva un provvedimento di cattura internazionale ai fini dell'estradizione emesso oltre un anno fa dalla Corte Primaria di Belgrado per produzione e spaccio di droga.

Gli agenti della squadra volanti nella notte hanno raggiunto l'hotel, in via Orlanda, e hanno arrestato lo straniero nella sua camera. Adesso si trova in carcere a Venezia. Qualche ora prima i poliziotti del commissariato di Marghera, in un'abitazione, avevano arrestato B.T., moldavo di 45 anni, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Vicenza. Dovrà scontare quattro mesi per furto.