Torna il ristorante Alla Vecchia Favorita, con specialità regionali e carne alla griglia

Molti clienti di vecchia data hanno già notato, rimanendo piacevolmente sorpresi, il ritorno della Vecchia Favorita. Alcuni di loro ne hanno ricordi che risalgono a decine di anni fa, quando in questo ristorante hanno festeggiato matrimoni, cerimonie e occasioni speciali. Il locale, ristrutturato e rinnovato, ha riaperto a fine dicembre sotto la nuova gestione di Franca e Gianni, coniugi di lunga esperienza nel settore che hanno deciso, assieme alla figlia Samantha, di scommettere nel rilancio dello storico ristorante sul Terraglio. «Abbiamo messo tutto il nostro impegno per quella che consideriamo un'impresa - dice Franca - e che ci sta già dando delle soddisfazioni. È un locale con una lunga storia, siamo fieri di rimetterlo a disposizione dei mestrini».

Alla Vecchia Favorita

Non solo gente del posto. La Vecchia Favorita si trova in un punto di grande passaggio, lungo la strada che collega Mestre a Mogliano e Treviso, ed è comoda per le pause pranzo dei lavoratori delle tante aziende che si trovano nelle vicinanze. A cena, poi, il ristorante riesce a esprimere tutte le sue potenzialità e accoglie fino a 200 ospiti (con una decina di persone al lavoro), mettendo a disposizione anche il forno per le pizze e la braceria. Franca, ai fornelli, prepara specialità di carne e pesce con prodotti tipici provenienti, oltre che dal Veneto, da varie parti d'Italia, soprattutto Campania e Piemonte. Gli alimenti - specialmente carne, pesce, frutta, verdura e vini - sono scelti da produttori locali, mentre la pasta e i dolci sono fatti in casa. Non manca, infine, qualche sfizio dal sapore "esotico", come la carne uruguaiana alla griglia.

Esperienza ai fornelli

La cucina piemontese, in particolare, è il pallino dei nuovi proprietari: «Per undici anni - raccontano - abbiamo gestito un ristorante a Valenza, in provincia di Alessandria. Ora vogliamo portare un po' di quella tradizione anche qui a Mestre: per questo il giovedì sera sarà dedicato ai piatti del Piemonte». Dopo Valenza, Franca e Gianni hanno girato varie parti d'Italia, sempre lavorando nel settore della ristorazione e dell'accoglienza. Alla fine, dopo tante peripezie, eccoli alla Favorita, pronti per una nuova avventura.