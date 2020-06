Nuova vita per il Liceo Franchetti: previsto un anno di interventi di manutenzione e restauro

Un anno di interventi straordinari per tornare ad essere uno dei licei più rappresentativi della provincia. Partiranno il prossimo autunno i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento sismico della storica sede del liceo classico “Raimondo Franchetti” di Corso del Popolo a Mestre. Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha firmato in questi giorni il decreto che approva il progetto definitivo dell’intervento.

La città metropolitana ha avuto accesso ad un finanziamento della Banca Europea degli Investimenti (BEI) di 2 milioni e 150mila euro e dal prossimo autunno avvierà una serie di lavori all’interno dell’edificio che, essendo soggetto a vincolo storico-architettonico, dovranno rispettare l’aspetto esterno dell’immobile e quanto più possibile a limitare le modifiche interne.

Azzerare il rischio sismico

L’obiettivo dell’intervento è quello di abbattere i rischi sismici e di caduta dall’alto della struttura scolastica con dei lavori esterni ed interni di ripristino architettonico: si interverrà con il restauro delle facciate passando per la messa in sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche e il consolidamento degli arredi interni. Si procederà, quindi, al rifacimento dei serramenti fatiscenti, non recuperabili, delle aule e della guardiola di portineria, interessata da un fenomeno di cedimento della pavimentazione piuttosto rilevante e, inoltre, si procederà con degli interventi sulle parti murarie interessate dall’adeguamento strutturale come nel caso dei blocchi dei servizi igienici. Per quanto riguarda i controsoffitti in lamelle metalliche, questi saranno integralmente sostituiti con cartongesso, in modo da ricomporre l’originale aspetto della scuola.

Altri interventi

Previsti interventi anche nei servizi igienici, che saranno resi più accessibili e alla guardialo d'ingresso. Anche l'aula magna sarà rimessa a nuovo: saranno restaurati i serramenti esistenti, razionalizzate le canaline degli impianti esterni e restaurati gli intonaci parietali.

«L’adeguamento sismico e l’imponente restauro strutturale che avrà come oggetto lo storico Liceo Franchetti di Mestre - spiega Brugnaro - è un intervento molto atteso e che andrà a riqualificare una struttura scolastica storica della nostra città. Adeguare i nostri istituti ai più alti standard di sicurezza è un obiettivo al quale la città metropolitana tiene in maniera particolare».