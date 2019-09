Preso a pugni da tre uomini e rapinato di duecento euro

Quei tre uomini si sono avvicinati e lo hanno accerchiato. Volevano i soldi e, per ottenerli, lo hanno colpito con un pugno. Poi con il bottino si sono allontanati. la polizia sta cercando tre uomini, probabilmente magrebini, che nella notte tra venerdì e sabato hanno derubato un cittadino marocchino che stava camminando in via Colombo a Mestre. La vittima è stata medicata dagli operatori di un'ambulanza per una lesione al labbro ed è stata avviata un'indagine per risalire ai tre rapinatori.

Nelle stesse ore, poco più tardi, un altro colpo in via Ronchi. Questa volta i banditi erano in due, anche in questo caso magrebini. La vittima, un uomo originario di Singapore che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Venezia, è stato minacciato con uno spray (che non è stato utilizzato) e ha consegnato trenta euro. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volanti, che hanno setacciato la zona. Purtroppo, dei banditi nessuna traccia.