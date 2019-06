Ruba al supermercato e aggredisce la guardia: arrestato dopo la fuga

Lo vedono fuggire via rincorso da due uomini. Gli agenti del pronto impiego della polizia locale di Mestre hanno arrestato un 24enne sudamericano naturalizzato italiano che stava scappando dopo aver aggredito una guardia giurata che lo aveva scoperto a rubare.

Il fatto

L'intervento verso le 16.30, quando una radiomobile in servizio in corso del Popolo ha notato due uomini che rincorrevano un giovane all'altezza dell'intersezione con via Bembo. Il fuggitivo è stato bloccato e gli agenti hanno ricostruito che era scappato da un supermercato di corso del Popolo dopo aver cercato di impossessarsi di generi alimentari per qualche decina di euro. Scoperto, aveva cercato di divincolarsi dalla guardia giurata con violenza. Il 24enne è risultato avere precedenti per furto aggravato, rapina impropria, furto in abitazione e falsificazione di carte di debito.