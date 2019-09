Fa la spesa senza pagare e spintona l'addetto alla sicurezza: arrestato

Si è infilato in tasca e in borsa 81 euro di merce e poi si è diretto all'uscita, senza pagare per le casse. Un addetto alla sicurezza se n'è accorto e ha cercato di fermarlo. Lui ha risposto alzando le mani e spintonandolo, ma non è riuscito a scappare e poco dopo è stato consegnato alla polizia. Il giovane, E.B.M., 27enne marocchino, è stato arrestato venerdì pomeriggio al supermercato Coop di Corso del Popolo a Mestre dagli agenti della squadra volanti.

A chiamare la polizia è stato lo stesso personale del punto vendita. La merce è stata restituita e il 27enne sabato mattina è comparso davanti al giudice per la direttissima. E' stato condannato a un anno e un mese di reclusione e al pagamento di una multa di 260 euro.