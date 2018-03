Calci e pugni in prossimità della stazione, rapinatori in fuga con smartphone e soldi

Ha assistito in diretta ad una rapina dalla finestra di casa propria, descrivendo in diretta al telefono alla sala operativa della questura la scena del crimine. La vittima, un uomo di 43 anni, è stato aggredito e derubato da due cittadini di nazionalità nigeriana, O.F. di 28 anni e il connazionale O.F. di 25 nel tardo pomeriggio di giovedì in prossimità della stazione di Mestre.

Testimonianza in presa diretta

Stando alla testimonianza in presa diretta del testimone, i due malviventi si sarebbero avvicinati al malcapitato, intimandogli di consegnargli tutto ciò che possedeva. Poi dalle minacce sono passati ai fatti, rifilandogli un calcio e un pugno, e derubandolo dalle tasche dello smartphone e di circa 85 euro in contanti. I rapinatori si sarebbero poi dileguati, rimanendo comunque in zona: se una prima volante della polizia è giunta sul luogo del misfatto, prestando soccorso alla vittima, una seconda pattuglia intervenuta in supporto è riuscita ad identificare e bloccare i due aggressori grazie ai precisi identikit forniti dal testimone.

Aggressori in manette

Dopo essere stati fermati, sono scattate le perquisizioni personali, al termine delle quali uno dei nigeriani è stato trovato anche in possesso di un pacchetto di cellophane contenente al suo interno 23 grammi di marijuana. Per i due delinquenti è scattato l'arresto per il reato di rapina in concorso, mentre il 25enne è stato anche denunciato per il possesso di sostanze stupefacenti. Entrambi gli aggresori sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia.