Rapina al distributore, punta la siringa contro la vittima e la minaccia: "Dammi i soldi"

"Dammi tutto o ti infetto". Tornano le rapine con siringa nel Veneziano, dopo che diversi episodi si sono verificati nei decenni che furono. A finire nel mirino è stato un ventiduenne che stava aspettando nella notte tra lunedì e martedì che il padre lo venisse a prendere per tornare a casa nella zona dell'area di servizio Eni di Mestre. A un certo punto il giovane è stato aggredito alle spalle da un uomo che ha estratto una siringa e gli ha sibilato la minaccia.

Fuga con il bottino

Di fronte all'effetto sorpresa e a quell'ago la vittima non ha nemmeno cercato di resistere: il malvivente si è subito impossessato del telefono cellulare del 22enne, oltre che del portafoglio. Non un bottino molto ingente, visto che all'interno c'erano solo 50 euro. Ottenuto ciò che voleva, il malvivente si è allontanato correndo a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto in primis sono intervenuti gli agenti della volanti, dopodiché il caso è passato alla squadra mobile, i cui investigatori stanno passando al setaccio non solo la testimonianza del 22enne, ma anche eventuali immagini di telecamere di sorveglianza.