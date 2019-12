Volto nascosto da sciarpa e berretto, punta il coltello e porta via l'incasso

Volto nascosto da sciarpa e berretto, un uomo ha fatto irruzione in un panificio di via Miranese a Mestre armato di coltello oggi, sabato 21 dicembre, verso le 19, e si è fatto consegnare dal titolare l'incasso: circa 400 euro. Poi è fuggito a piedi.

Lingua italiana

Le volanti della polizia di Stato sono intervenute in negozio verificando che, in base alle informazioni acquisite, si è trattato di un uomo dalla parlata italiana. Nessuno è rimasto ferito. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare l'autore del reato.