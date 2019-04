Il racconto del negoziante: «Mi hanno preso per il collo e hanno picchiato il mio collega»

Sabato sera la rapina in centro a Mestre. Alcuni giovani ragazzi sono entrati in un minimarket di via Fapanni e se la sono presa con titolare e dipendente. Di recente un altro negozio, sempre a conduzione bengalese, sarebbe finito sotto attacco