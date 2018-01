Edicolante minacciata con coltello, parlano i residenti: "Qui è il Bronx, abbiamo paura"

Mestre. Giovedì l'edicola di Grazia, in via Cappuccina, è aperta nonostante la donna abbia subìto una rapina poche ore fa. "Questa è la mia attività da 37 anni - racconta - Ma la situazione è peggiorata. Ho paura, già da alcuni anni chiudo alle 18. Adesso è pericoloso anche la mattina". Di parere simile uno dei clienti: "Non si può più stare tranquilli. Giri di droga, impossibile muoversi di sera. Da un paio d'anni è così. Inutili le manifestazioni, inutili i passaggi della polizia"